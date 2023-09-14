Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u 94-84'lük skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi Claudia Cuic oldu.