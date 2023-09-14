Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u 94-84'lük skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi Claudia Cuic oldu.
İlyas KAPLAN/KAYSERİ -
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Almina Kocabaş, Sait Nedim Çelik
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 29, Sevgi, Ellenberg 26, Fatmanur 1, Merve 3, Ayşegül 17, Petronyte 16, Damla 2, Nazlı Bircan
BURSA ULUDAĞ BASKETBOL: Williams 14, İpek, Miray 3, Sarr 13, Tuba 7, Eda 4, Tuğçe, Williams 24, Baptiste 19, Efsun
1'İNCİ PERİYOT: 15-21
DEVRE: 40-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-61
5 FAUL: Damla Gezgin (38.03)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Bursa Uludağ Basketbol'u konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol, müsabakayı 94-84'lük skorla kazandı.
Müsabakanın en skorer ismi 29 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Claudia Cuic oldu.