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Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'ı Deplasmanda Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'ı Deplasmanda Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda BOTAŞ'ı 84-82 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol; deplasmanda BOTAŞ'ı 84-82 yendi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Polat Parlak, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Enes Duran

Botaş: Claudia Cuic (14), Richardson (18), Buket Ünal (3), Cave (19), Allen (17), Rana Uçar, Büşra Akbaş (6), Gülşah Duman Bıçakçı (3), Melike Yalçınkaya (2)

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat (8), Dangerfield (27), Williams (13), Diallo (15), Fall (14), Doğa Adıcan, Gonca Karataş, Meltem Avcı (4), Feray Dalkılıç (3)

Periyotlar:

1. Periyot: 19-27 (Melikgazi Kayseri lehine)

Devre: 37-55 (Melikgazi Kayseri lehine)

3. Periyot: 60-68 (Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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