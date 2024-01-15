Melikgazi Kayseri Basketbol, Antalya Büyükşehir Belediyespor'a mağlup oldu
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'a 1 sayı farkla 81-80 mağlup oldu.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'a 1 sayı farkla 81-80 mağlup oldu.
Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Burak Erkan, Çağatay Taşkın
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Niray Sena Aral, Hazal Çetin, Bone 24, Günesh Denise Karaoğlan, Arzu Asiye Özdemir 4, Özge Kavurmacıoğlu 8, Elif Emirtekin, Brown 16, Henderson 27, Kautelia 2, Helin Boybeyi
Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 24, Aaryn Ellenberg 9, Fatmanur Karataş 1, Merve Arı 3, Ayşegül Günay Aladağ 6, Candan Eylül Dikmen, Petronyle 27, Goncagül Kavak, Damla Gezgin, Nazlı Bircan Gökdemir, Joyner Holmes 10, Feray Dalkılıç
Periyotlar:
1. Periyot: 15-28 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 31-50 (Melikgazi Kayseri lehine)
3. Periyot: 50-60 (Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ