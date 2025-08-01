Melikgazi Kayseri Basketbol, Alice Kunek ile Anlaştı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, geçen sezon Polonya'nın Arka Gdynia takımında oynayan Avusturyalı Alice Kunek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Alice Kunek'i kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasına göre, geçen sezon Polonya ekibi Arka Gdynia forması giyen 1,87 metre boyunda ve 34 yaşındaki İrlanda asıllı Avusturyalı oyuncuyla 1 yıllık anlaşmaya varıldı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor