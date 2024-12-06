Melikgazi Kadın Basket Takımı Çukurova Basket ile Karşılaşıyor
Melikgazi Kadın Basket takımı, 9. hafta maçında Çukurova Basket takımını ağırlayacak. Ligin geride kalan 8 haftasında 3 galibiyet almış olan sarı-kırmızılılar, bu maçta kazanmanın peşinde. Müsabaka, 7 Aralık 2024 tarihinde saat 18:00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılacak.
Melikgazi Kadın Basket takımı; ligin 9. hafta maçında Çukurova Basket takımının konuğu olacak.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) mücadele veren Melikgazi Basket takımı; yarın deplasmanda ÇBK Mersin ile karşılaşacak. Geride kalan 8 haftada 3 kez kazanabilen sarı kırmızılılar, ligin 9.hafta maçında kazanmak arzusunda.
Tolga Edis, Ahmet Murat Arıkanlı, Ali RIza Pınat hakem üçlüsünün görev alacağı müsabaka, 7 Aralık 2024 Cumartesi günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Bu önemli maç saat 18: 00'de başlayacak. - KAYSERİ