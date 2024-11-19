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Melih Tunca, A Milli Takım Hayalini Gerçekleştirdi

Melih Tunca, A Milli Takım Hayalini Gerçekleştirdi
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Milli basketbolcu Melih Tunca, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na seçilmenin en büyük hayallerinden biri olduğunu belirterek, bu başarıyla mutluluğunu paylaştı. Tunca, Macaristan ile yapılacak maçlar için takım olarak iyi hazırlanacaklarına dair güvence verdi.

Milli basketbolcu Melih Tunca, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na seçilmenin en büyük hayallerinden biri olduğunu ve bu hayalinin de gerçekleştiğini söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda, 22 Kasım Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve 25 Kasım Pazartesi günü Savaria Arena'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar öncesi milli basketbolcu Melih Tunca, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya günü etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

İlk kez A Milli Takım kadrosuna seçildiği için mutlu olduğunu dile getiren Tunca, "Benim için inanılmaz güzel bir his çünkü basketbola başladığım günden beri en büyük hayallerimden biri burada olmaktı. O yüzden çok güzel hissediyorum. Macaristan ile maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanıp, mutlu sonla ayrılmak istiyoruz. İyi çalışacağız, iyi hazırlanıp kazanacağız. İlk olarak bana verilen şans ve süreyi en iyi şekilde değerlendirmek isterim. Alttan da gelen oyuncuların ileride iyi bir etki sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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