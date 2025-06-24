Melih Mahmutoğlu: 'Çarşamba Günü Kupayı Kazanmak İstiyoruz'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş ile oynanacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 5. maçında kupayı kazanma hedeflerini dile getirdi. Seride avantajlı duruma geçtiklerini belirten Mahmutoğlu, ciddiyetle maçlarını oynamaya devam edeceklerini vurguladı.

- Melih Mahmutoğlu : "Çarşamba günü seyircimizin önünde kupayı kazanmak istiyoruz"

İSTANBUL - Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, çarşamba günü oynanacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 5. maçında Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 91-87'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı. Müsabakanın ardından sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Final serisinin çok uzun ve zor olduğuna değinen Mahmutoğlu, "Beşiktaş gerçekten çok kaliteli bir rakip. Onları da bir kere daha tebrik ediyorum. Biz maç maç bakıyoruz. Tabii ki avantajlı duruma geldik. Çarşamba günü seyircimizin önünde kupayı kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'a çok saygı duyuyoruz. Kolay olmayacaktır. O yüzden aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla o maçı da başından sonuna kadar en iyi basketbolumuzu oynayarak sonunda inşallah mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Final serisini seneye herhalde 10 üzerinden oynayacağız"

Bu sezon çok fazla maç oynadıklarını ve bunun tüm oyuncuları yorduğuna değinen Melih, "Final serisini seneye herhalde 10 üzerinden oynayacağız. Öyle duruyor (gülerek). Biz kaliteli bir kadroyuz ama gerçekten oyuncular için zor. Bir bakımdan güzel sona ulaştığın zaman güzel oluyor. Mental olarak yorulduk artık. Beşiktaş da aynı şekilde. Avantajlıyız. Bu avantajı sakin kalarak, hatalarımızdan dersler çıkararak, en iyi şekilde oynayıp, inşallah sonunda kupaya uzanırız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ÖZTAŞ - Spor
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri böyle vuruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
İsrailli Bakan'dan 'Tahran yönetimi devrilene kadar İran'a saldırılar sürmeli' açıklaması

İsrailli Bakan, İran üzerindeki planlarını itiraf etti
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.