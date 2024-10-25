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Meksika Grand Prix'si Bu Hafta Sonu Gerçekleşiyor

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Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Meksika Grand Prix'si, Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turları 27 Ekim Pazar gecesi başlayacak.

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Meksika Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 20. yarışı Meksika gerçekleştirilecek. Meksika Grand Prix'si, 4 bin 304 metre uzunluğundaki Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları 27 Ekim Pazar günü TSİ 00.00'da, yarış da aynı gün TSİ 23.00'de başlayacak.

Geçtiğimiz yıl burada yapılan yarışı Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazandı. İlk kez 1963 yılında yarış yapılan bu pistteki en hızlı turu ise 2021'de 1: 17.774 derecesiyle Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas gerçekleştirdi.

Bu sezon son olarak yapılan Amerika Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk gören isim Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc oldu.

Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 354 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 297 puan

3 - Charles Leclerc (Monako): 275 puan

4 - Oscar Piastri (Avustralya): 247 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 215 puan

Takımlar

1 - McLaren: 544 puan

2 - Red Bull: 504 puan

3 - Ferrari: 496 puan

4 - Mercedes: 344 puan

5 - Aston Martin: 86 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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