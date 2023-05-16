Meksika'da futbol sahasını kana buladılar! 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bir futbol sahasında düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü 18 yaşın altında 6 kişi hayatını kaybetti. Olayın komşu eyaletteki kişilerle husumet nedeniyle gelişmiş olabileceği iddia edildi. Öte yandan Meksika'nın Morelos eyaletinde, Eylül 2022'de de futbol maçı sırasında silahlı kişilerin taraftarlara ateş açması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Meksika'da silahlı saldırı sonrası futbol sahası kana bulandı. Hidalgo eyaletinde yaşanan olayda 6 kişi hayatını kaybederken, yaralılar olduğu belirtildi.

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Polis şefi Alejandro Rosales, eyalete bağlı Atotonilco de Tula kasabasında bir futbol sahasında pazar günü silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 6 kişinin öldüğü, bunlardan 3'ünün 18 yaşın altında olduğu belirtildi. Görgü tanıkları, yaralıların da olduğunu ifade etti.

BENZER OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Yetkililer, saldırının sebebine dair bilgi paylaşmazken bölge halkı, olayın komşu eyaletteki kişilerle husumet nedeniyle gelişmiş olabileceğini iddia etti. Meksika'nın Morelos eyaletinde, Eylül 2022'de de futbol maçı sırasında silahlı kişilerin taraftarlara ateş açması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.