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Dünya Kupası ziyaretçilerine Meksika kültürünü tanıtıyorlar

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Meksika'nın Jalisco eyaleti, Dünya Kupası kapsamında düzenlediği 'Dünyanın en büyük serenatı' konseriyle ülke kültürünü tanıtmayı hedefliyor. Alejandro Fernandez'in sahne aldığı etkinliğe 270 binden fazla kişi katıldı.

Meksikalı yöneticiler, Dünya Kupası için ülkelerine gelenlere ülke kültürünü de tanıtmayı hedefliyor.

Jalisco eyalet yönetimi tarafından Dünya Kupası etkinlikleri kapsamında "La serenata mas grande del mundo" (Dünyanın en büyük serenatı) adıyla organize edilen ve ünlü sanatçı Alejandro Fernandez'in sahne aldığı konser, Guadalajara'daki La Minerva Meydanı'nda gerçekleştirildi. Bölge kültürünü tanıtmayı hedefleyen organizasyonlar kapsamında düzenlenen konsere 270 binden fazla kişi katıldı.

Guadalajara'da Uruguay ile İspanya arasında oynanacak Dünya Kupası maçından bir gün önce düzenlenen konsere, Meksikalıların yanı sıra turnuva için kente gelen çok sayıda yabancı futbolsever de katıldı. Farklı ülkelerden gelen taraftarlar, milli takım formalarıyla konser alanını doldurdu. Müzikseverler, sabahın erken saatlerinde konser alanına gelerek saatlerce etkinliğin başlamasını bekledi.

Konser nedeniyle La Minerva ve çevresindeki caddeler günün ilk saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatılırken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı ve yoğunluk nedeniyle kentte toplu taşıma seferlerinin çalışma saatleri de uzatıldı.

Yaklaşık iki saat süren konserde sahneye çıkan Alejandro Fernandez, konser sırasında Dünya Kupası'nda ilk üç maçını kazanan Meksika Milli Takımı'nı kutlayarak, takımın elde ettiği başarıdan gurur duyduğunu söyledi ve sonraki turlarda da başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
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