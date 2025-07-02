Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'a 18. kez heyecanla çıkıyor

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 18. kez yer alacak olan deneyimli güreşçi Mehmet Yeşil Yeşil, altın kemeri yeniden kazanmayı hedefliyor. Kariyerinin son yıllarını yaşadığını belirten Yeşil, Kırkpınar'ı yaşamaya geldiğini ifade etti.

Kırkpınar'ın deneyimli isimlerinden 39 yaşındaki Mehmet Yeşil Yeşil, tecrübesiyle yeniden altın kemeri kuşanmayı hedefliyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2009 ve 2010'da başpehlivan olma başarısı gösteren Antalyalı güreşçi, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek organizasyona verimli bir kamp dönemiyle hazırlandı.

Kırkpınar'da 18. kez kol bağlayacak başarılı güreşçi, kariyerinin son yıllarında kürsünün en üst basamağını istiyor.

Mehmet Yeşil Yeşil, AA muhabirine, Kırkpınar'a yakışır bir performans sergilemek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kırkpınar'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Mehmet Yeşil Yeşil, "Kırkpınar'da 18'inci yılımdayım. Benimle birlikte Osman Aynur ağabeyim var, o da 18'inci yılında. Kırkpınar'ın en tecrübeli güreşçileriyiz. Biz tecrübemizi kullanacağız, gençler enerjisini kullanacak. Kırkpınar'ın hakkını vermeye çalışacağız." dedi.

"Kırkpınar'ı yaşamaya geldim"

Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'a her yıl ayrı bir heyecanla geldiğini ifade etti.

Er meydanında elinden geleni yapacağını dile getiren Mehmet Yeşil Yeşil, şunları kaydetti:

"Edirne'ye geldiğimde Selimiye'nin minarelerini görünce coşku ve heyecan başlıyor. 30 senedir Kırkpınar'a geliyorum. Kırkpınar bambaşka bir seviye. Kırkpınar'ın ruhu çok ayrı, öyle hissediyorum. Burada güreşmeyi çok seviyorum. Artık kariyerimin son yıllarına geldim. Tadını ve keyfini çıkarmaya bakıyorum, hakkını vermek için elimden geleni yapacağım. Bir daha bu dönemlere dönemeyeceğiz. Sınırlarımı zorlamaya, nasibimi almaya geldim. Burada galibiyetler ve yenilgiler yaşadım, altın kemer aldım ve birçok hikayeyle döndüm. Kırkpınar'ı yaşamaya geldim."

"Hak edenin kazanacağı güreşler olsun"

Başarılı başpehlivan, geçen yıllara göre kendini daha iyi hissettiğini vurguladı.

Bu yıl tüm dikkatini yağlı güreşe verdiğini anlatan Mehmet Yeşil Yeşil, şöyle konuştu:

"Kendimi geçmiş yıllara göre daha iyi hissediyorum. Güreşi ön plana koydum ve sadece güreş odaklı bir hayatım oldu. Aileme çok teşekkür ediyorum. Son yıllarımı yaşıyorum ve bunun farkındayım. Antrenmanlarımı çok yoğun yaptım. Kendimi iyi hissediyorum. Sezon başından beri güzel güreşler yapıyorum, performansımdan memnunum. Elimden geldiği kadar hazırlığımı yaptım. Hak edenin kazanacağı güreşler olsun. Centilmence güreşler yapılsın."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor
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