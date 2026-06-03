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Beşiktaş Kulübü, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya'yı andı

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Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya, Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene kulüp yöneticileri, eski futbolcular ve ailesi katıldı.

Beşiktaş Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya, vefatının 26. yıl dönümünde anıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Üstünkaya'nın Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine, ikinci başkan Hakan Daltaban, asbaşkan Kaan Kasacı, genel sekreter Uğur Fora, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök, Beşiktaş Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları, eski futbolcular ile Üstünkaya'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Tören, okunan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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