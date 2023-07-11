SPOR Mehmet Tüyyüz'den Kırkpınar ağası Seyfettin Selim'e sert sözler

Seyfettin Selim, 6 ile 8 milyon üstü bir rakamın Kırkpınar'a haram olduğunu söyledi

Namus ve şeref sözü vermişti

Kendi kazdığı çukura kendi düştü

Kırkpınar'da yıllarca güreş yaptım, kündeyi iyi bilirim

Zoruna gitmesin paran boşa gitmiyor

Mesut IŞIK/GEBZE,(DHA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Seyfettin Selim ile birlikte ihaleye giren Mehmet Tüyyüz, Madem 22 milyona ağalığı bırakacakmış, 22 milyon 100 bin TL verdiğimizde neden bırakmadı. Namus ve şeref sözü vermişti. 'Çekilirseniz 6 ile 8 milyon arası ağalığı ben alacağım, bunun üstü bir rakam Kırkpınar'a haramdır' dedi ifadelerini kullandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu sene 662'ncisi düzenlendi. Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen güreşlerde gelecek senenin ağası ise ihale sonrası belli oldu. 14 yıl ağalık yapan ve ebedi altın kamer sahibi Seyfettin Selim ile Mehmet Tüyyüz, ihalede karşı karşıya geldi. Mehmet Tüyyüz'ün 22 milyon 100 bin lira verdiği ihalede 3 altın kemerli ağa Seyfettin Selim teklifi 22 milyon 222 bin liraya çıkardı. Mehmet Tüyyüz bu rakamdan sonra ihaleden çekilince, Seyfettin Selim 663'üncü Kırkpınar'ın ağası oldu. Mehmet Tüyyüz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) Seyfettin Selim'in ihalenin ardından yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Tüyyüz, Biz perşembe günü 662'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalık ihalesi için Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyarete gittik, teminatlarımızı yatırdık ve başvurumuzu yaptık. Daha sonra mevcut ağa Seyfettin Selim'in yıllarca Kırkpınar'da yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek için hem de tanışmak için ziyaretine gittik. Fakat burada hiç aklımızın ermediği bir tablo ile karşılaştık. Seyfettin Bey bize 'ne kadar teminat yatırdıysanız iki katını size vereyim bu ağlık yarışından çekilin' diye teklifte bulundu. Biz de böyle bir adam olmadığımızı, böyle bir şeyi asla kabul etmeyeceğimizi kendisine söyledik. Kendisi bize 6 milyon ile 8 milyon arasında bu ağalığı almaya çalıştığını, 'ağalığı bırakırsam 22 milyona bırakırım' dedi diye konuştu.

NAMUS VE ŞEREF SÖZÜ VERMİŞTİ

Mehmet Tüyyüz, rakibinin iki gün boyunca aracılık yapması için kendilerine birilerini gönderdiğini belirterek şunları söyledi Bu sene son senesi, kemeri tekrar alması gerektiğini söyledi. Seçimden bir gün önce bizi ağa protokolüne kahve içmeye davet etti. Biz de gittik. Düşüncelerimizi sordu, biz de böyle bir şeyi asla yapmayacağımızı, ayak oyunun bize yakışmadığını ve burasının Er Meydanı olduğunu söyledik. İhaleye çıkmaya kararlı olduğumuzu anlattık ve ağalık yarışmasına çıktık. Ama sonradan duyduk bazı haber kanallarında bizim hakkımızda bizim ayak oyunu yaptığımızı, sahte birisi olduğumuzu, ona dümen yaptığımızı açıklamış. Bu yaptığı açıklaması da bizi çok üzdü. Madem 22 milyona ağalığı bırakacakmış, 22 milyon 100 bin TL verdiğimizde neden bırakmadı. Namus ve şeref sözü vermişti. '22 milyon verirsen ağalığı bırakırım, ben ucuza ağalık bıraktı dedirtmem' dedi. Çünkü egosu tavan yapmış bir haldeydi. Ben '22 milyona bırakırsan alırım asla demedim. Burası Er Meydanı' dedim. Seyfettin Selim ise 'çekilirseniz 6 ile 8 milyon arası ağalığı ben alacağım, bunun üstü bir rakam Kırkpınar'a haramdır' dedi.

KENDİ KAZDIĞI ÇUKURA KENDİ DÜŞTÜ

Seyfettin Selim ihalenin ardından katıldığı televizyon programında, Mehmet Tüyyüz ile ihaleden önce bir araya geldiklerini dile getirdi. Selim, Kırkpınar'da yiğitçe ağalık yapılmasını istediğini, dümenleri ve ayak oyunlarını sevmediğini ifade etti. Seyfettin Selim'in bu açıklamaları ile ilgili konuşan Mehmet Tüyyüz, Ayak oyununu kendi yaptı. Kendi kazdığı çukura kendi düştü. Şimdi eğer Seyfettin Bey bu işin içinden çıkamıyorsa bize haber versin biz Kırkpınar'ı sahipsiz bırakmayız. Benim gibi binlerce Anadolu insanı sırada bekliyor ağa adayı olmak için. Sözünde durmayı öğrenmesi lazım. Eğer dediği gibi adamsa ve böyle bir söz verdi ise Kırkpınar ağası mert olur, insanların arkasından konuşmaz, ayak oyunları yaparak insanları rencide etmeye çalışmaz. Ağalığı bu zamana kadar böyle almış. Ben senin ayak oyunlarına gelmem, gelmedim de Seyfettin Bey. Ben senin filmlerini yiyecek adam da değilim unutma. Beni tanı diye söylüyorum. Ben Kırkpınar'da yıllarca güreş yaptım, kündeyi iyi bilirim. Sen belki hiç bu sahalarda güreşmedin ama ben bu sahalar da çok künde attım. Şimdi bu 22 milyon 222 bin TL'nin güreş camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Zoruna gitmesin paran boşa gitmiyor şeklinde konuştu.