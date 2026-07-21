Haberler

UEFA'dan Mehmet Türkmen'e Görev

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan'ın Zeleznicar ile Portekiz'in Braga takımları arasındaki UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznicar ile Portekiz'in Braga takımları arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki Rekreativni Center Mladost Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada, Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Suat Güz üstlenecek.

Çağdaş Altay ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı

Kılıçdaroğlu'ndan akşam operasyonu! 7 başkan görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devi, transfer ateşini yaktı

Süper Lig devi, transfer ateşini yaktı
Pendik'te otomobil dereye düştü; kaza kamerada

Korkunç kaza saniye saniye kamerada
Aksaray'da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı

Bu vahşet kenti ayağa kaldırdı! Cani, gece operasyonuyla yakalandı
Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm

"İnsan hayatı önemlidir ama benim için asıl önemli olan..."
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

Yılan, bahçeye inen adamın ayağına saldırdı

Bahçede çalışırken, gafil avlandı! Resmen ölümden dönmüş
Fabrikada rekor zam: En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı, işçiler halay çekerek kutladı

İşçilere rekor zam! En düşük maaşı duyan halaya durdu