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Mehmet Tosun'un 2 golüyle Erciyes 38, Kırşehirspor'u 3-1 yendi

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Mehmet Tosun'un 2 golüyle Erciyes 38, Kırşehirspor'u 3-1 yendi
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3. Lig 3. Grup'un 12. haftasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, sahasında Kırşehirspor'u 3-1 yendi. Mehmet Tosun, 12 ve 54. dakikalarda attığı 2 golle galibiyete katkı sağlarken sezonluk gol sayısını 3'e çıkardı ve 10 hafta sonra ligde yeniden gol sevinci yaşadı.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nün başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Tosun bu sezon üçüncü golünü kaydetti.

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 12. haftasında sahasında rakibi Kırşehirspor'u 3-1 yenerek, yoluna emin adımlarla ilerliyor. Kırşehirspor maçına on birde başlayan ve 67 dakika sahada kalan Mehmet Tosun, 12 ve 54. dakikalarda attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isimlerin başında yer aldı. Bu sezon ligdeki ilk golünü ligin 2. haftasında Yeni Mersin İdman Yurdu'na atan Mehmet Tosun, tam 10 hafta sonra ligde gol sevinci yaşadı.

Gol sayısını 3'e çıkartan Mehmet Tosun, Kırşehirspor'a attığı goller sonrası büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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