Mehmet Topal Yönetimindeki Petrolul Ploieşti Sezonu Galibiyetle Tamamladı

Mehmet Topal Yönetimindeki Petrolul Ploieşti Sezonu Galibiyetle Tamamladı
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Petrolul Ploieşti, teknik direktör Mehmet Topal yönetiminde sezonu Poli Iaşi'yi 2-0 yenerek kapattı. Takım, Play-Out etabında puanını 31'e çıkararak grubu 4. sırada tamamladı.

Türk teknik direktör Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, sezonu galibiyetle sonlandırdı.

Romanya 1. Ligi Play-Out etabında Petrolul Ploieşti, Poli Iaşi'yi 2-0 yendi. Emil Alexandrescu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Florin Andrei düdük çaldı. Mücadelenin 33'üncü dakikasında Petrolul Ploieşti'de Keita fileleri havalandırarak takımının ilk golünü kaydetti. 39'uncu dakikada Grozav'ın bulduğu golle farkı ikiye çıkaran Mehmet Topal'lı Petrolul Ploieşti, devreyi 2-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da gol kaydedemedi ve Petrolul Ploieşti sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Petrolul Ploieşti, sezonun son maçında Poli Iaşi karşısındaki galibiyeti ile Play-Out etabındaki puanı 31'e yükselterek grubu 4'üncü sırada tamamladı.

Teknik direktörlük kariyerine bu sezon başında Romanya 1. Lig ekibi Petrolul Ploiesti ile başlayan Mehmet Topal, Aralık 2024'te kendi kararıyla ekipten ayrılmıştı. Topal, takımı 6'ncı sırada şampiyonluk play-off grubunda bırakırken yerine gelen Adrian Mutu, başarısız bir grafik çizerek 9'uncu sıraya gerilemişti. 2,5 aylık Mutu döneminin ardından Mehmet Topal, ligin geri kalan bölümünde takımın başına yeniden getirilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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