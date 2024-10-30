Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul Ploieşti, Romanya Kupası B Grubu'nda Agricola Borcea'yı 3-0 mağlup etti. Sergiu Hanca ve Christian Irobiso'nun golleriyle galip gelen Petrolul Ploieşti, ligde de zirve mücadelesini sürdürüyor. Geride kalan 14 maçta 22 puan toplayan takım, ikinci sırada yer alıyor.
Teknik direktörlüğünü Mehmet Topal'ın yaptığı Petrolul Ploieşti, Romanya Kupası B Grubu ilk maçında Agricola Borcea ile kozlarını paylaştı.
Maçtan 3-0 galip ayrılan sarı-mavililer, Romanya Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Universitatea Craiova ile karşılaşacak.
TAKIMI GÖZ DOLDURUYOR
Romanya 1. Ligi'nde de zirve mücadelesini sürdüren Petrolul Ploieşti, ligde geride kalan 14 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 22 puanla ikinci sırada bulunuyor.