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Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor

Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
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Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul Ploieşti, Romanya Kupası B Grubu'nda Agricola Borcea'yı 3-0 mağlup etti. Sergiu Hanca ve Christian Irobiso'nun golleriyle galip gelen Petrolul Ploieşti, ligde de zirve mücadelesini sürdürüyor. Geride kalan 14 maçta 22 puan toplayan takım, ikinci sırada yer alıyor.

Teknik direktörlüğünü Mehmet Topal'ın yaptığı Petrolul Ploieşti, Romanya Kupası B Grubu ilk maçında Agricola Borcea ile kozlarını paylaştı.

Maçtan 3-0 galip ayrılan sarı-mavililer, Romanya Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Universitatea Craiova ile karşılaşacak.

Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor

TAKIMI GÖZ DOLDURUYOR

Romanya 1. Ligi'nde de zirve mücadelesini sürdüren Petrolul Ploieşti, ligde geride kalan 14 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 22 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Mehmet Topal Romanya Futbol Spor

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Yorumlar (2)

Erman Günaydın:

5 galibiyet 7 beraberlik 2 mağlubiyetle durdurulamamış kimse de durduramıyormuş.. Gülelim mi :))))

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PALA BABA :

Abdürrahim Efe adam 14 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet almış, sen yan bakılmıyor diye başlık atıyorsun. Moderatörü kim bu çocuğun?

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2
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