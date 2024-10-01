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Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor

Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
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Türk iş adamlarının yatırım yaptığı ve teknik direktörlüğüne Mehmet Topal'ın getirildiği Rumen ekibi Petrolul Ploiesti iflasın eşiğinde. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan kulüp, ligde ise 4. sırada yer alıyor.

Türk iş adamları tarafından yatırım aldıktan sonra teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ı getiren Rumen ekibi Petrolul Ploieşti'de sıkıntılı günler yaşanır. Sarı-mavili ekip iflasın eşiğinde.

LİGDE 4. SIRADALAR

Mehmet Topal yönetiminde lige, Buzau beraberliği ile başlayan Petrolul Ploiesti, 11 haftada 18 puan toplayarak 4. sırada yer aldı.

"MAAŞLAR 4 AYDIR ÖDENMEDİ"

Rumen basınınde yer alan haberde, oyunculara ödenmesi gereken maaşların neredeyse 4 aydır ödenmediği ve antrenör Mehmet Topal'ın işiyle ilgisi olmayan nedenlerden dolayı müthiş bir baskı altında çalıştığı söyleniyor. Hassas mali durumlarına rağmen Petrolul beklenenden çok daha iyi bir başlangıç yaptı.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor

Mehmet Topal Türk İş Finans Spor

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