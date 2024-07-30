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Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul, Romanya Ligi'nde derbi zaferi kazandı

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Romanya Ligi'nde Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul, Rapid'i 1-0 mağlup ederek derbi zaferi elde etti. Petrolul takımı, eksik kadroya rağmen üstün bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı. Taraftarlar da galibiyeti gece boyunca kutladı.

Romanya'da gündem derbi zaferi kazanan Mehmet Topal

Bükreş derbisinde Petrolul, Rapid'i 1-0 mağlup etti

Sacit GÖNCÜ, - Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul, Romanya Ligi'nde haftanın galibiyetine imza attı.

Romanya Ligi'nde sezonun ilk derbisinde Petrolul 52 ile Rapid Bükreş karşı karşıya geldi. Ligin 3. haftasında dün gece oynanan mücadelede Rapid Bükreş'i konuk eden Petrolul, Albin Berisha'nın 31. dakikada kaydettiği golle kazanan taraf oldu. Mehmet Topal'ın talebeleri maç boyunca üstün olan taraf olurken kaydedilen bir gol ise tartışmalı VAR kararı sonrası iptal edildi. Sahada Petrolul takımı tribünlerde ise taraftarları maçı bir an olsun bırakmayarak eksik kadroya rağmen zafere ulaşmayı başardı.

TAKIM KISA SÜREDE BÜYÜK SAYGI DUYDU

Ligin ilk 2 haftasında çok sayıda oyuncusunu oynatamayan ve gençlerden kurduğu takımla sahaya çıkan Mehmet Topal, Rapid Bükreş karşısında da bazı oyuncularını sahaya süremedi. Özellikle 1 aydır antrenman ve taktik çalışmalar yaptırdığı isimlerden olan Baiano ile Nana'nın lisansları yetişmediği için oynayamadı. Takımın zor şartlara rağmen Mehmet Topal'ın etrafında birleşerek maça ve lige büyük bir konsantrasyonla çıktıkları görüldü.

TARAFTARLAR ZAFERİ GECENİN GEÇ SAATLERİNE KADAR KUTLADI

Petrolul taraftarları etkili futbol oynatan ve derbiyi kazanan Mehmet Topal'ı bağrına basarken, golü atan Kosovalı Berisha da büyük destek gördü.

Kulübün 100. yılı nedeniyle yönetimin de tam kadro tribünde yer aldığı maçta Petrolul taraftarları bir an olsun susmadı. Karşılaşma sonunda ise Mehmet Topal ve takımı ayakta alkışladılar.

Derbiyi önemseyen taraftarlar takımın kamp yaptığı otelin önüne bir gün önce giderek de büyük destek verdiler. Meşaleler yakan taraftarlar Mehmet Topal'dan galibiyet sözü alarak ayrıldılar. Maçtan bir gün önce destek olan taraftarlar maç boyunca susmadılar, sonrasında ise kutlama yaptılar. Eğlenceler gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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