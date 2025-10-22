Haberler

Mehmet Topal'a yurt dışından sürpriz teklif

Mehmet Topal'a yurt dışından sürpriz teklif
Güncelleme:
Andrea Mandorlini'nin görevine son veren Rumen ekibi Cluj, Dan Petrescu ile anlaşamayınca şu anda boşta olan Mehmet Topal'a teklif götürdü.

Romanya Ligi'nde son olarak Petrolul Ploiesti'yi çalıştıran Mehmet Topal için flaş bir gelişme yaşandı.

CLUJ'DA MEHMET TOPAL SESLERİ

Romanya basınında yer alan haberlere göre CFR Cluj teknik direktörlük için gündemine şu anda boşta olan 39 yaşındaki genç teknik adam Mehmet Topal'ı aldı. Andrea Mandorlini'nin görevine son veren CFR Cluj, Dan Petrescu ile anlaşamadı. Bunun üzerine Mehmet Topal'a teklif iletildi ve Türk teknik adamın şartları soruldu.

SONUÇ BEKLENİYOR

Romanya liginde daha önce Petrolul Ploiesti'yi çalıştırarak başarılı bir performans sergileyen Mehmet Topal ile yapılan görüşmenin sonucu bekleniyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor

