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Mehmet Kazan, Almanya'da düzenlenen EDGA Engelliler Şampiyonası'nda şampiyon oldu

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EDGA Alman Uluslararası Erkekler ve Kadınlar Engelliler Şampiyonası, Almanya'nın Leipzig şehrinde oynandı. Milli sporcu Mehmet Kazan, şampiyonluğun ve kupanın sahibi oldu.

EDGA'nın (Avrupa Engelliler Golf Birliği) organize ettiği EDGA Alman Uluslararası Erkekler ve Kadınlar Engelliler Şampiyonası, Almanya'nın Leipzig şehrinde oynandı. Milli sporcu Mehmet Kazan, şampiyonluğun ve kupanın sahibi oldu.

GolfPark Leipzig'de dün ve bugün düzenlenen müsabakada Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Danimarka, Avusturya, Belçika ve Slovenya'dan katılan 42 erkek, 42 kadın sporcu yer aldı. Organizyonda Türkiye'yi, TGF Genel Sekreteri Ufuk Birdal Alvaç önderliğinde Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil etti. Şampiyonada ayrıca Türk sporcularından Karahan Yıldırım da yer aldı.

İki raund olarak oynanması planlanan EDGA Alman Uluslararası Erkekler ve Kadınlar Engelliler Şampiyonası'nın ikinci raundu, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Şampiyona, ilk raund üzerinden değerlendirildi. Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan, birinci raundu 73 (+1) gross skorla oynayarak kendi kategorisinde birinci oldu.

Milli sporcu Mehmet Kazan elde ettiği bu skorla, EDGA Alman Uluslararası Erkekler ve Kadınlar Engelliler Şampiyonası'nda şampiyon olarak kupanın da sahibi oldu.

Organizasyonda yer alan Türk sporcu Karahan Yıldırım ise stableford kategoride 41 stableford puanla birinci oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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