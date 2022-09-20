Mehmet Demirkol'dan Fatih Terim'i çileden çıkaracak sözler: Buna 'Fahriye' denir

Yayınlandığı günden beri çok konuşulan Fatih Terim belgeseli için gazeteci ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, sert eleştirilerde bulundu. Belgeselin zaman kaybı olduğunu belirten Demirkol, "Bu bir belgesel değil, bu bir methiye. Güzelleme yani. Hatta methiye de denemez çünkü kendi kendisine yapıyor. Buna Divan Edebiyatı'nda 'Fahriye' deniliyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve A Milli Takım ile tarihi başarılar yaşayan Fatih Terim'in kariyerini ve hayatını konu alan belgesel, Netflix'te yayınlandı. Gösterime girdiğinden bu yana izleyicileri ikiye bölen yapım için gazeteci ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Socrates adlı YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

"İŞİM OLMASA BIRAKIRDIM"

Mehmet Demirkol belgesele ilişkin yaptığı yorumda, "Tamamen zaman kaybı. İşim olmasa bırakırdım. Şöyle bir durum var, bu bir belgesel değil. Fatih hoca bir mektup yazmış. Kendisini sevenlere, Galatasaraylılara, merak edenlere, Floransalılara bir mektup yazmış. 'Adana'dan çıktım, Türk futbolunun en iyi teknik direktörü oldum. Floransa'da kahraman oldum. Ben de size böyle bir mektup yazıyorum' demiş." ifadelerini kullandı.

"HOCA KENDİSİNE BİR GÜZELLEME YAZMIŞ"

Belgeselin 15 dakikada bitebileceğini belirten Demirkol, "Dört saat olmasına gerek yok. Bu bir belgesel değil, bu bir methiye. Güzelleme yani. Hatta methiye de denemez çünkü kendi kendisine yapıyor. Buna Divan Edebiyatı'nda 'Fahriye' deniliyor. Yani kendini güzelleme sanatı. Hoca kendisine bir güzelleme yazmış ve çekilmiş. Sakıncası var mı? Yok. Ama bu bir belgesel mi? Değil. Şiir olmuş bu. Neymar'ın belgeseline baktım, babasıyla kavgası bile var." dedi.

FATİH TERİM: 4 DEĞİL, 14 BÖLÜM DE YAPILSA EKSİK KALACAK

Fatih Terim belgeselin yayına girmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Çok istedim beni anlatan bir belgeselim olsun. Acısıyla, tatlısıyla hiç kolay olmayan hikayemi, ortak olanlar da dile getirsin. 4 değil 14 bölüm de yapılsa hep eksik kalacak. Hayat ve zaman eksiliyor, hatıralar ve canlar nasıl eksik kalmasın? Belgeseli, ailemle birlikte yayın gününde bir kez daha izledik. Bu zamana kadar benimle bu yolda yürümüş sizlerin, yine benimle birlikte ortak olduğu bir belgesel çıktı. Bunun mutluluğuna bir de dünyanın dört bir yanında beni hiç tanımayan insanların izlediği heyecanı eklendi. Emeği geçen, nefes veren, izleyen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.