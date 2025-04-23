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Mehmet Ali Yılmaz, Vefatının 1. Yıl Dönümünde Anılacak

Mehmet Ali Yılmaz, Vefatının 1. Yıl Dönümünde Anılacak
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Spordan sorumlu eski devlet bakanı ve Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, vefatının 1. yıl dönümünde İstanbul'da kabri başında anılacak. Anma töreni 11.00'de Karacaahmet Mezarlığı'nda başlayacak ve akşam mevlid-i şerif okunacak.

Spordan sorumlu eski devlet bakanı ve Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, vefatının 1. yıl dönümünde yarın İstanbul'da kabri başında anılacak.

Karacaahmet Mezarlığı'ndaki anma töreni saat 11.00'de başlayacak.

Törenin ardından akşam vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde mevlid-i şerif okunacak.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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