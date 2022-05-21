Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasındaki idman, ısınmayla başladı.

Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Haberler

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