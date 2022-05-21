Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasındaki idman, ısınmayla başladı.
Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak.
AA / Muhammed Boztepe - Spor