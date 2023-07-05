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Ne Erdinç Sözer kaldı ne Webo! Emre Belözoğlu'nun ekibi tası tarağı toplayıp gitti

Ne Erdinç Sözer kaldı ne Webo! Emre Belözoğlu'nun ekibi tası tarağı toplayıp gitti

Spor Haberleri

Başakşehir, teknik heyette bulunan yedi antrenörün sözleşmelerinin sona erdiğini ve takımdan ayrıldığını açıkladı. Kulüp, antrenörlere teşekkür ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.

Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Medipol Başakşehir, teknik heyette bulunan yedi antrenörün sözleşmelerinin sona erdiğini ve takımdan ayrıldığını açıkladı.

SÖZLEŞMELERİ SONA ERDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimizde görev alan Selçuk Şahin, Erdinç Sözer, Pierre Webo, Dolu Arslan, Behram Zülaloğlu, Yağız Çekem ve Metin Çakıroğlu'nun sözleşmeleri sona ermiştir. Antrenörlerimize kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ne Selçuk Şahin kaldı ne Webo! Emre Belözoğlu'nun ekibi tası tarağı toplayıp gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Başakşehir Spor Haberler

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