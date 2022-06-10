Medipol Başakşehir: "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen ve şu anda serbest statüde olan Arjantinli yıldız futbolcu... - Haberler

Medipol Başakşehir: "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen ve şu anda serbest statüde olan Arjantinli yıldız futbolcu... Medipol Başakşehir: "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen ve şu anda serbest statüde olan Arjantinli yıldız futbolcu Lucas Biglia'yı bir yılı opsiyonlu iki yıllığına kadrosuna kattı. Medipol Başakşehir: "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen ve şu anda serbest statüde olan Arjantinli yıldız futbolcu Lucas Biglia'yı bir yılı opsiyonlu iki yıllığına kadrosuna kattı." - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Fatih Karagümrük Lucas Biglia Başakşehir Spor Haberler

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