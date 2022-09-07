Medipol Başakşehir, Hearts maçına hazır
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UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında yarın İskoçya'nın Hearts ekibine konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında yarın İskoçya'nın Hearts ekibine konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Edinburgh'daki Tynecastle Park Stadı'nda teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Hearts ile Medipol Başakşehir arasında Tynecastle Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 19: 45'te başlayacak.
Kaynak: AA / Bilal Acar - Spor