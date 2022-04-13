Fenerli amigo Mecidiyeköy'de otelin çatısına çıktı! Canını hiçe sayma sebebi pes dedirtti
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Fenerbahçe'nin amigolarından Rambo Okan, canını tehlikeye atıp Mecidiyeköy'de Galatasaray'a ait olan bir otelin 29. katına çıktı. Galatasaray bayrağını indirmek için canını tehlikeye atan amigo, görenleri hayrete düşürdü.
Futbolseverlerin yakından tanıdığı Fenerbahçe'nin amigolarından Rambo Okan, yine çok konuşulan bir harekete imza attı. Mecidiyeköy'de eski Galatasaray stadının bulunduğu yerdeki otelin 29. katına çıkan Rambo Okan, yürekleri ağza getirdi.
GALATASARAY BAYRAĞI İÇİN ÇIKMIŞ
Galatasaray bayrağını indirmek için canını tehlikeye atan Rambo Okan'ın hareketi tepkilere yol açtı. 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe stadının çatısından atlamaya çalışmıştı.
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