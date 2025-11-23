Haberler

McLaren Sürücüleri Las Vegas Grand Prix'sinde Diskalifiye Oldu

Güncelleme:
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. etabı Las Vegas Grand Prix'sinde McLaren sürücüleri Lando Norris ve Oscar Piastri, araçlarındaki düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. Diskalifikasyon sonucunda şampiyona lideri Norris ile Red Bull'un sürücüsü Max Verstappen arasındaki puan farkı 24'e düştü.

McLaren sürücüleri Lando Norris ve Oscar Piastri, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. etabı Las Vegas Grand Prix'sinden diskalifiye edildi.

Organizasyonun açıklamasında yarış sonrası gerçekleştirilen kontrollerde Norris ve Piastri'nin aracındaki taban plakanın gereken seviyeden fazla aşınması nedeniyle diskalifiye edildiği belirtildi.

Las Vegas Grand Prix'sinde Büyük Britanyalı Norris ikinci, Avustralyalı Piastri, 4'üncü olmuştu.

Böylece Las Vegas'taki yarışı kazanan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, son iki etap öncesi pilotlar klasmanı lideri Norris ile arasındaki farkı 24 puana düşürdü.

Diskalifiye kararlarının ardından F1'de pilotlar klasmanı şöyle oluştu:

Pilotlar:

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 390 puan

2. Oscar Piastri (Avustralya): 366

3. Max Verstappen (Hollanda): 366

4. George Russell (Büyük Britanya): 294

5. Charles Leclerc (Monako): 226

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
