Mbappe yine durdurulamadı! Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Athletic Bilbao ile Real Madrid karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadeleyi Real Madrid, 3-0'lık kazandı.

MBAPPE 2025'TEKİ 65. GOLÜNÜ ATTI

Real Madrid'in golleri 7 ve 59. dakikada Kylian Mbappe, 42. dakikada Eduardo Camavinga'dan geldi. Mbappe, bu akşam attığı 2 golle birlikte 2025 yılındaki 62. golünü attı.

ARDA GÜLER OYUNA SONRADAN GİRDİ

Milli futbolcumuz Arda Güler, yedek başladığı karşılaşmada 69. dakikada Camavinga'nın yerine oyuna dahil oldu.

3 MAÇ SONRA GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde 3 maçlık beraberlik serisinin 3 puanı hanesine yazdırdı ve 36 puana yükseldi. Athletic Bilbao ise 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Real Madrid, Celta Vigo'yu konuk edecek. Athletic Bilbao ise Atletico Madrid'i ağırlayacak.