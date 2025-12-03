Haberler

Mbappe yine durdurulamadı! Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Mbappe yine durdurulamadı! Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Mbappe, 2025 yılındaki 62. golünü attı.

  • Real Madrid, Athletic Bilbao'yı 3-0 mağlup etti.
  • Kylian Mbappe, 2025 yılında 62 gol attı.
  • Real Madrid, 3 maçlık beraberlik serisini galibiyetle sonlandırarak 36 puana ulaştı.

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Athletic Bilbao ile Real Madrid karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadeleyi Real Madrid, 3-0'lık kazandı.

MBAPPE 2025'TEKİ 65. GOLÜNÜ ATTI

Real Madrid'in golleri 7 ve 59. dakikada Kylian Mbappe, 42. dakikada Eduardo Camavinga'dan geldi. Mbappe, bu akşam attığı 2 golle birlikte 2025 yılındaki 62. golünü attı.

ARDA GÜLER OYUNA SONRADAN GİRDİ

Milli futbolcumuz Arda Güler, yedek başladığı karşılaşmada 69. dakikada Camavinga'nın yerine oyuna dahil oldu.

3 MAÇ SONRA GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde 3 maçlık beraberlik serisinin 3 puanı hanesine yazdırdı ve 36 puana yükseldi. Athletic Bilbao ise 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Real Madrid, Celta Vigo'yu konuk edecek. Athletic Bilbao ise Atletico Madrid'i ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
ABD'de F-16 savaş uçağı düştü

ABD'de F-16 savaş uçağı düştü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Bellingham rahat etsin diye ardayi p.c ediyorlar çocuk önde iyi olduğu halde geriye çekiyorlar.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
Tanju Özcan Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı

Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı
Düzenleme komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler

Komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler
Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı

Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
CHP lideri, 'Deden neredeydi?' dedi, belgeli yanıt geldi

CHP lideri, "Deden neredeydi?" dedi, belgeli yanıt geldi
İntihar edeceğini söyleyip organları için çağrıda bulundu: Evimi bilenler gelsin

"Bugün intihar edeceğim" diyen gencin son isteği yürekleri dağladı
İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Tarih belli oldu

O tarihe plan yaptıysanız iptal edin, kuvvetli geliyor
Tedesco'dan En Nesyri'ye 2 cümlelik konuşma

Tedesco'dan En Nesyri'ye 2 cümlelik konuşma
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Trabzonspor, Baniya'nın ameliyat edileceğini açıkladı

Kulüp açıkladı: Sakatlığı var, ameliyat edilmek zorunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.