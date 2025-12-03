Mbappe yine durdurulamadı! Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi
İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Mbappe, 2025 yılındaki 62. golünü attı.
- Real Madrid, Athletic Bilbao'yı 3-0 mağlup etti.
- Kylian Mbappe, 2025 yılında 62 gol attı.
- Real Madrid, 3 maçlık beraberlik serisini galibiyetle sonlandırarak 36 puana ulaştı.
İspanya La Liga'nın 19. haftasında Athletic Bilbao ile Real Madrid karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadeleyi Real Madrid, 3-0'lık kazandı.
MBAPPE 2025'TEKİ 65. GOLÜNÜ ATTI
Real Madrid'in golleri 7 ve 59. dakikada Kylian Mbappe, 42. dakikada Eduardo Camavinga'dan geldi. Mbappe, bu akşam attığı 2 golle birlikte 2025 yılındaki 62. golünü attı.
ARDA GÜLER OYUNA SONRADAN GİRDİ
Milli futbolcumuz Arda Güler, yedek başladığı karşılaşmada 69. dakikada Camavinga'nın yerine oyuna dahil oldu.
3 MAÇ SONRA GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde 3 maçlık beraberlik serisinin 3 puanı hanesine yazdırdı ve 36 puana yükseldi. Athletic Bilbao ise 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Real Madrid, Celta Vigo'yu konuk edecek. Athletic Bilbao ise Atletico Madrid'i ağırlayacak.