Mbappe'nin Real Madrid'de yaptıkları artık bardağı taşırdı
Sezon başında Real Madrid'e bedelsiz transfer olan Fransız golcü Kylian Mbappe, takım oyununa ve defansif yardıma yeterince katkı sağlamadığı için eleştirilere maruz kalıyor. Bazı Real Madrid'li futbolcular, Mbappe'nin savunmadaki yetersizliğinden şikâyetçi olduğunu belirtiyor.
İspanyol devi Real Madrid'e bedelsiz olarak transfer olan ve performansıyla eleştirilen Kylian Mbappe hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
TAKIM ARKADAŞLARI ŞİKAYETÇİ
Relevo'da yer alan habere göre; bazı Real Madrid'li futbolcular Mbappe'nin savunmadaki yetersizliğinden dolayı şikayet ediyor. Takımın antrenörü Carlo Ancelotti'nin de Mbappe'nin takım oyununa olumsuz etki ettiğini düşündüğü öne sürüldü.
10 GOLE KATKI SAĞLADI
Real Madrid formasıyla bu sezon toplamda 14 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu söz konusu maçlarda 8 gol ve 2 asist kaydedebildi.