Üye Girişi
Haberler

Mbappe'nin Real Madrid'de yaptıkları artık bardağı taşırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezon başında Real Madrid'e bedelsiz transfer olan Fransız golcü Kylian Mbappe, takım oyununa ve defansif yardıma yeterince katkı sağlamadığı için eleştirilere maruz kalıyor. Bazı Real Madrid'li futbolcular, Mbappe'nin savunmadaki yetersizliğinden şikâyetçi olduğunu belirtiyor.

İspanyol devi Real Madrid'e bedelsiz olarak transfer olan ve performansıyla eleştirilen Kylian Mbappe hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TAKIM ARKADAŞLARI ŞİKAYETÇİ

Relevo'da yer alan habere göre; bazı Real Madrid'li futbolcular Mbappe'nin savunmadaki yetersizliğinden dolayı şikayet ediyor. Takımın antrenörü Carlo Ancelotti'nin de Mbappe'nin takım oyununa olumsuz etki ettiğini düşündüğü öne sürüldü.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Real Madrid formasıyla bu sezon toplamda 14 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu söz konusu maçlarda 8 gol ve 2 asist kaydedebildi.

Mbappe'nin Real Madrid'de yaptıkları artık bardağı taşırdı
Haberler.com / Hamza Temur - Spor
ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

Trump mı Harrıs mi? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş

Silahlı saldırıda can veren belediye başkanıyla ilgili olay iddia

 Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi

Savaşta bir ilk! Cephede resmen karşı karşıya geldiler
Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut'tan üzücü haber
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıŞahin Aksoy:

14 de 8 yapmış hala eleştiriyor lar gerçekten büyük takım

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Ikbal:

haberde kullandığıniz resimi FC 25 tenmi aldınız :)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir? ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları! EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri Azra Akın ne zaman dünya güzeli oldu? BİM 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 5 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? HAC KESİN KAYIT AÇILDI! Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır? (E- DEVLET HAC KAYIT İŞLEMİ) ABD seçimleri nasıl yapılır? ABD seçim sistemi nedir, nasıl işliyor? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? A Milli Takım Türkiye- Galler maçı saat kaçta, nerede? Azra Akın kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Azra Akın kaç yaşında, nereli? Azra Akın biyografisi! Seçiciler kurulu nedir? ABD Başkanını belirleyen seçiciler kurulu kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.