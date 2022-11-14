Mbappe'den skandal hareket! Ağzı açık kalan 20 yaşındaki futbolcu olduğu yerde kalakaldı

PSG'nin Auxerre'i 5-0 yendiği karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında Kylian Mbappe'nin rakip futbolcu Kays Ruiz-Atil'e yaptığı hareket olay oldu. Atil'e dönerek cinsel organını tutan Mbappe, 20 yaşındaki futbolcuyu adeta şoka soktu. Kendisi hakkında açıklamalar yaptığı için genç futbolcuya bu hareketi yaptığı belirtilen Mbappe'ye Fransa Futbol Federasyonu tarafından büyük bir ceza verilmesi bekleniyor.