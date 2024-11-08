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Dünya yıldızından sezonu kapatan Icardi'ye mesaj var

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Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'ye, "Güçlü kal dostum" şeklinde mesaj yolladı.

Galatasaray'da yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Arjanti yıldıza destek mesajları gelmeye devam ediyor. Real Madrid Kylian Mbappe deIcardi'nin sakatlığına kayıtsız kalmadı.

"GÜÇLÜ KAL DOSTUM"

Mauro Icardi ile birlikte Paris Saint-Germain'de birlikte forma giyen Mbappe, Arjantinli yıldızın sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamanın altında "Güçlü kal dostum" yorumu yaptı. Mbappe'nin Mauro Icardi için yaptığı bu yorum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte o yorum;

Mbappe'den sezonu kapatan Icardi'ye mesaj var

ÖN ÇAPRAZ BAĞI KOPTU

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 yendiği maçın son bölümünde sakatlanan Arjantinli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildi. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.

Dünya yıldızından sezonu kapatan Icardi'ye mesaj var
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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