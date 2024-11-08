Dünya yıldızından sezonu kapatan Icardi'ye mesaj var

Galatasaray'da yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Arjanti yıldıza destek mesajları gelmeye devam ediyor. Real Madrid Kylian Mbappe deIcardi'nin sakatlığına kayıtsız kalmadı.

"GÜÇLÜ KAL DOSTUM"

Mauro Icardi ile birlikte Paris Saint-Germain'de birlikte forma giyen Mbappe, Arjantinli yıldızın sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamanın altında "Güçlü kal dostum" yorumu yaptı. Mbappe'nin Mauro Icardi için yaptığı bu yorum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte o yorum;

ÖN ÇAPRAZ BAĞI KOPTU

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 yendiği maçın son bölümünde sakatlanan Arjantinli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildi. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.