Üye Girişi
Haberler
Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz

Rusya, Esad'a destek verecek mi? Kremlin'den beklenen açıklama geldi

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

Esad'la görüşen kritik isim saatler sonra Türkiye'ye geldi
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

Mbappe, Arda Güler'i mahvetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in Getafe'yi 2-0 yendiği maçın ikinci yarısına damga vuran Arda Güler'in performansı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ancak, Kylian Mbappe'nin Arda Güler'in asistlerini değerlendirememesi taraftarları kızdırdı. Arda'nın yüzde 95.7 pas isabeti ve ikili mücadelelerdeki başarısı, Mbappe'nin kaçırdığı fırsatlarla gölgelendi. Taraftarlar, Mbappe'ye ''Arda Güler'in asistlerini mahvetti'' şeklinde yorumlarda bulundu.

Real Madrid, dün akşam sahasında Getafe ile karşı karşıya geldi. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri mücadeleden 2-0 galip ayrılmasını bildi.

ARDA İKİNCİ YARIYA DAMGA VURDU

Mücadeleye damga vuran isim ise yine Arda Güler oldu. Milli yıldızımız ,kinci yarıda Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. İkinci yarıda oyuna dahil olan Arda Güler, % 95.7 pas isabetiyle oynarken dokuz ikili mücadelenin beşini kazanmayı başardı. Bir kez hava topu mücadelesine giren yıldız oyuncu onda da rakibine üstünlük kurdu.

MBAPPE'YE TEPKİ YAĞIYOR

74. dakika hızlı Real Madrid hücumunda rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Arda Güler, topu bekletmeden Kylian Mbappe'nin koşu yoluna bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan yıldız oyuncunun vuruşunda top direğin dibinden auta gitti

90+5. dakikada ise ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fransız yıldız, topu Arda Güler'e vererek kale alanına koşu yaptı. Arda şık bir pasla Mbappe'yi bir kez daha kaleciyle karşı karşıya bıraktı, ancak Fransız yıldız bu topu da dışarıya gönderdi. Arda Güler'in göz dolduran performansı sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, Mbappe için; "Arda Güler'in asistlerini mahvetti" şeklinde yorumlar yapıldı.

Mbappe, Arda Güler'i mahvetti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Hande Baladın'ın yakışıklı sevgilisi gündem oldu
img

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını
img

Aldatırken yakalanan kadın ortalığı savaş alanına çevirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Aralık Ödemiş, Menemen, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! FB Gaziantep maçı nereden izlenir? 3 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Yengeç burcu yorumu! 3 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024? Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Abant Gölü'ne Giriş Ücretli Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.