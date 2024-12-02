Mbappe, Arda Güler'i mahvetti

Real Madrid, dün akşam sahasında Getafe ile karşı karşıya geldi. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri mücadeleden 2-0 galip ayrılmasını bildi.

ARDA İKİNCİ YARIYA DAMGA VURDU

Mücadeleye damga vuran isim ise yine Arda Güler oldu. Milli yıldızımız ,kinci yarıda Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. İkinci yarıda oyuna dahil olan Arda Güler, % 95.7 pas isabetiyle oynarken dokuz ikili mücadelenin beşini kazanmayı başardı. Bir kez hava topu mücadelesine giren yıldız oyuncu onda da rakibine üstünlük kurdu.

MBAPPE'YE TEPKİ YAĞIYOR

74. dakika hızlı Real Madrid hücumunda rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Arda Güler, topu bekletmeden Kylian Mbappe'nin koşu yoluna bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan yıldız oyuncunun vuruşunda top direğin dibinden auta gitti

90+5. dakikada ise ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fransız yıldız, topu Arda Güler'e vererek kale alanına koşu yaptı. Arda şık bir pasla Mbappe'yi bir kez daha kaleciyle karşı karşıya bıraktı, ancak Fransız yıldız bu topu da dışarıya gönderdi. Arda Güler'in göz dolduran performansı sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, Mbappe için; "Arda Güler'in asistlerini mahvetti" şeklinde yorumlar yapıldı.