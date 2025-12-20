Haberler

Fosfatspor, Başkent'ten 3 puanla döndü

Nesine 3. Lig 2. Grup 15. hafta maçında Mazıdağı Fosfatspor, deplasmanda Hacettepe 1963'ü 1-0 mağlup ederek puanını 23'e çıkardı ve ligde 2. sıraya yerleşti. Maçın son anlarında 10 kişi kalmasına rağmen savunmada gösterdiği performansla galibiyeti korudu.

Nesine 3. Lig 2. Grup 15. hafta mücadelesinde Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor, deplasmanda Hacettepe 1963'ü 1-0 mağlup etti.

Müsabakaya kontrollü başlayan Mazıdağı Fosfatspor, 34. dakikada Veysel Aras ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda oyun üstünlüğünü elinde tutan Mardin ekibi, soyunma odasına bu skor avantajıyla girdi.

Maçın son bölümü ise büyük bir heyecana sahne oldu. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Ahmet Çelik, ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kalan süreyi ve uzatmaları bir kişi eksik oynamak zorunda kalan Mazıdağı Fosfatspor, kalesinde gördüğü yoğun baskıya rağmen savunmada adeta etten duvar ördü.

Maç fazlasıyla 2. sırada

Zorlu deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen skor üstünlüğünü korumayı başaran Mazıdağı Fosfatspor, bu galibiyetle puanını 23'e çıkardı. Ligin 15. haftasında kritik bir virajı kayıpsız dönen Mardin temsilcisi maç fazlasıyla ligin 2. sırasına yerleşti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
