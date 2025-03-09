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Mazıdağı Fosfat Spor yine galip gelemedi

Mazıdağı Fosfat Spor yine galip gelemedi
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TFF 3. Lig 22. haftasında Etimesgut Spor ile 1-1 berabere kalan Mazıdağı Fosfat Spor, kötü gidişatına devam ediyor. 14. beraberliğini alarak ligde 6 puan gerisinde kaldı.

TFF 3. Lig 22. haftasında Etimesgut Spor'a konuk olan Mazıdağı Fosfat Spor, sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü'nde kötü gidişat devam ediyor. Ligin 22. haftasında yine beraberlikle sahadan ayrılan Fosfat Spor, bu sezonki 14. beraberliğini aldı.

3. teknik direktör değişikliğine giden Fosfat Spor, 3. Lig'de çıktığı 22 müsabakada 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 14 beraberlik aldı.

Bu sezon 22 müsabakaya çıkan Fosfat Spor, rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

Aldığı kötü sonuçların ardından Fosfat Spor, play-off potasının 6 puan gerisine düştü. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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