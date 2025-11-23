Max Verstappen, Las Vegas Grand Prix'sini Kazandı

Formula 1'de sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Formula 1'de heyecan ABD'de devam etti. Sezonun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'si, 6 bin 201 uzunluğundaki sokak pistinde 50 tur üzerinden yapıldı. Yarışa ikinci sıradan başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen 1: 21: 08.429 derecesiyle damalı bayrağı gören ilk sürücü oldu. Versatappen'in ardından McLaren'den Lando Norris ikinci ve Mercedes'ten de George Russell üçüncü olarak yarışı tamamladı. Max Verstappen böylece bu sezon 6. zaferini elde etti.

Formula 1'de sezonun 23. yarışı Katar Grand Prix'si 30 Kasım Pazar günü yapılacak.

Las Vegas Grand Prix'si sonrasında pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan

2 - Oscar Piastri (Avustralya): 378 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 366 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 291 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 222 puan

Takımlar

1 - McLaren: 786 puan

2 - Mercedes: 423 puan

3 - Red Bull: 391 puan

4 - Ferrari: 371 puan

5 - Williams: 117 puan - İSTANBUL