Max Verstappen Azerbaycan Grand Prix'sini Kazandı

Güncelleme:
Formula 1'de sezonun 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sini Red Bull'un pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışı 1:33:26.408 derecesiyle tamamlayan Verstappen, bu sezon üst üste 2. zaferini elde etti.

Formula 1'de sezonun 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'si, 6 bin 3 metre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden yapıldı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1: 33: 26.408 derecesiyle de damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Verstappen, böylece bu sezon üst üste 2, toplamda da 4. zaferini elde etti. Yarışta Max Verstappen'in ardından Mercedes'ten George Russell ikinci ve Williams'tan da Carlos Sainz üçüncü oldu. En hızlı turu da Verstappen gerçekleştirdi.

Şampiyona lideri McLaren sürücüsü Oscar Piastri, ilk turda yaptığı kazadan sonra dolayı yarışa erken veda etti.

Formula 1'de sezonun 18. yarışı olan Singapur Grand Prix'si 5 Ekim Pazar günü yapılacak.

Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlarda ilk 5 sıra şöyle:

Pilotlar

1 - Oscar Piastri (Avustralya): 324 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 299 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 255 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 212 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 165 puan

Takımlar

1 - McLaren: 623 puan

2 - Mercedes: 290 puan

3 - Ferrari: 286 puan

4 - Red Bull: 272 puan

5 - Williams: 101 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
