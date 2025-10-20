Haberler

Max Verstappen, ABD Grand Prix'sini Kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. etabı olan ABD Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışta Lando Norris ikinci, Charles Leclerc ise üçüncü oldu.

ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'de 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenen yarış, 56 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 34 dakika 00.161 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, sezonun 5. yarışını kazandı.

McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, Verstappen'in 7.959 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc ise liderin 15.373 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Sezonun 20. ayağı Meksika Grand Prix'si, 26 Ekim Pazar günü koşulacak.

ABD Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 346

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 332

3. Max Verstappen (Hollanda): 306

4. George Russell (Büyük Britanya): 252

5. Charles Leclerc (Monako): 192

Takımlar

1. McLaren: 678

2. Mercedes: 341

3. Ferrari: 334

4. Red Bull Racing: 331

5. Williams: 111

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
