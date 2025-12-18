Mauro Icardi'ye sürpriz talip

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantinli futbolcunun, menajerler aracılığıyla Serie A ekibi Roma'ya önerildiği belirtildi.

ROMA İLE İLK TEMAS KURULDU

Sportmediaset'te yer alan habere göre, henüz resmi bir teklif yapılmasa da taraflar arasında ilk temasın kurulduğu ifade edildi. Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin, 32 yaşındaki santrforun transferine olumlu yaklaştığı aktarıldı.

COMO DA TAKİPTE

Haberde, Mauro Icardi ile ilgilenen kulüpler arasında Cesc Fabregas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Como'nun da bulunduğu belirtildi. İtalyan ekibinin de süreci yakından takip ettiği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maçta görev aldı. Arjantinli golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol kaydetti.