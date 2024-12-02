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Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'nın kendisine ait değerli saatleri ve nakit parasını aldığını öne sürerek şikayette bulundu.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara arasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

WANDA ICARDI'Yİ POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Corriere dello Sports'ta yer alan habere göre; Wanda Nara, Mauro Icardi'nin Buenos Aires'te yaşadığı lüks malikaneden ayrılmasını istedi ancak Icardi bu talebi geri çevirdi. Daha sonra Wanda Nara, polisi arayarak Icardi'nin evde silahlı olduğu ihbarında bulundu. Tartışma sırasında ikilinin birbirini tehdit ettiği belirtildi. Mauro Icardi, olayın daha fazla tatsızlaşmaması adına evi gönül rızasıyla terk etti. Polis ekipleri, evde 5 saat boyunca didik didik arama yaptı ancak bir silah bulamadı.

"SAATLERİMİ VE PARAMI ALDI"

Wanda'nın, Icardi ile ilgili şikayetinin de; Icardi'nin yaptığı 'Wanda Nara zimmetine usulsüz şekilde ortak parayı geçirdi' şikayetinden sonra yapıldığı belirtildi. Yakın arkadaşının Buenos Aires'teki evine geçen Mauro Icardi, polis araması sonrası evine gitmek istedi. Ancak Wanda daireye giriş şifrelerini değiştirdi. Icardi, Wanda'nın kendisine ait değerli saatleri ve nakit parasını aldığını öne sürerek şikayette bulundu.

Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıJokerAllame:

tam 6S takımına yakışır futbolcu:)

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıBükücü:

Çalmamıştır, sadece verdiklerini geri almıştır

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarımustafa kaynak:

Leblebi Gibi Karı Kütür Kütür

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Haber YorumlarıHalil Keskin:

hırsız nara

Yorum Beğen13
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Haber YorumlarıSer_hat:

O çalmasa bile yanındaki oto faresi çalmıştır...

Yorum Beğen4
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Haber Yorumlarıtövbekar 34:

arjantinli popcu fener formasi ile wandaya golatiyormus icardi aglama italyadaki takim arkasainin selami var calma kaopisini calar lar kapini icardi aglama

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

değerli saatide mi varmış belki o da yalandır

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