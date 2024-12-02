Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara arasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

WANDA ICARDI'Yİ POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Corriere dello Sports'ta yer alan habere göre; Wanda Nara, Mauro Icardi'nin Buenos Aires'te yaşadığı lüks malikaneden ayrılmasını istedi ancak Icardi bu talebi geri çevirdi. Daha sonra Wanda Nara, polisi arayarak Icardi'nin evde silahlı olduğu ihbarında bulundu. Tartışma sırasında ikilinin birbirini tehdit ettiği belirtildi. Mauro Icardi, olayın daha fazla tatsızlaşmaması adına evi gönül rızasıyla terk etti. Polis ekipleri, evde 5 saat boyunca didik didik arama yaptı ancak bir silah bulamadı.

"SAATLERİMİ VE PARAMI ALDI"

Wanda'nın, Icardi ile ilgili şikayetinin de; Icardi'nin yaptığı 'Wanda Nara zimmetine usulsüz şekilde ortak parayı geçirdi' şikayetinden sonra yapıldığı belirtildi. Yakın arkadaşının Buenos Aires'teki evine geçen Mauro Icardi, polis araması sonrası evine gitmek istedi. Ancak Wanda daireye giriş şifrelerini değiştirdi. Icardi, Wanda'nın kendisine ait değerli saatleri ve nakit parasını aldığını öne sürerek şikayette bulundu.