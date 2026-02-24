Mauro Icardi'nin yeni saç stili taraftarları ikiye böldü

Haberler

Mauro Icardi saçlarını sapsarı boyatıp daha dik bir model tercih etti; yıldız futbolcunun yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, bu kez saha performansıyla değil yeni saç stiliyle gündeme geldi.

SAÇ STİLİNİ DEĞİŞTİRDİ

Arjantinli futbolcunun saçlarını sapsarı renge boyattığı ve daha dik bir model tercih ettiği görüldü. Icardi'nin yeni imajı kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Yıldız ismin tarz değişikliği bazı taraftarlar tarafından beğenilirken, bazı kullanıcılar ise eski stilini daha çok yakıştırdıklarını ifade etti.

