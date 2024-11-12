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Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu

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Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan ve dizinden ameliyat olmaya hazırlanan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sahalarda dönüş tarihi belli oldu. Arjantinli futbolcu, sarı-kırmızılı idarecilere "Sezon finalinde sahada olacağım, şampiyonluk kutlamalarını beraber yapacağız" dedi.

Son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, bu sezon da hedefine emin adımlarla ilerlerken yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi talihsiz bir sakatlığa kurban verdi. Büyük üzüntü yaşayan sarı-kırmızılı camiada Arjantinli forvetin geri dönüş tarihi çok merak ediliyordu. Icardi, ne zamana sahalara döneceğini kendisi açıkladı.

"SEZON FİNALİNDE SAHADA OLACAĞIM"

Samsunspor maçını tribünden izleyen Arjantinli futbolcu, sahada yaşananlar karşısında hayli duygulandı. Osimhen gollerini ona hediye etti, formasını açtı, statta "Aşkın olayım" çaldı ve tribünlerin isteğiyle sahaya inip üçlü çektirdi. Yaşadıklarından sonra Bu sevgi karşısında büyülenen Icardi, yöneticilere de "Sezon finalinde sahada olacağım, şampiyonluk kutlamalarını beraber yapacağız" dedi.

SÖZLEŞMESİNE DOKUNULMAYACAK

Öte yandan Cimbom yönetimi, dizindeki çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan yıldız futbolcunun sözleşmesini dondurmak ya da feshetmeyi düşünmüyor. Eğer teknik direktör Okan Buruk istemezse devre arasında yerine transfer de yapılmayacak.

DOKTORUNU KENDİ SEÇECEK

Galatasaray, tedavi konusunda tercihi Mauro Icardi'ye bıraktı. Sarı-kırmızılılar, dizinden ameliyat olacak yıldız golcüye "Kimi istersen ona git, karar senin" diyerek serbest bıraktı. Öte yandan Icardi'nin, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı 2019 yılında ameliyat eden İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani'ye gideceği öğrenildi. Yusuf, söz konusu ameliyatın ardından 5,5 ay sonra takımla idmanlara başlamıştı.

Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

ADAM TAKIMINI NASILDA BİLİYOR.ŞAMPİYONLUK GARANTİ.SAHA DIŞINDAKİLER SAĞOLSUN.

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