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Mauro Icardi'nin babasından korkutan sözler

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Mauro Icardi'nin babası Juan Carlos, oğlunun sakatlık durumu ve özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. Icardi'nin Wanda Nara ile yaşadıkları hakkında konuşmayı reddeden Juan Carlos, oğlunun sakatlığı konusunda endişeli olduğunu dile getirdi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin babası Juan Carlos Icardi, Arjantinli yıldız hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Icardi'nin Wanda Nara ile yaşadıkları hakkında konuşmayı reddeden Juan Carlos, "Icardi ile Wanda Nara arasındaki mesele beni ilgilendirmiyor. Bu konu hakkında yorum yapamam. Benim evim Wanda Nara'ya da Mauro Icardi'ye de açık" ifadelerini kullandı.

"ENDİŞELİYİM"

Öte yandan yıldız futbolcunun sakatlığına dair endişeli olduğunu dile getiren Juan Carlos, "Icardi'nin sakatlığı konusunda endişeliyim, bu beni gerçekten endişelendiriyor" dedi.

Mauro Icardi'nin babasından korkutan sözler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeydo:

Çok umurumdaydı bana ne

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıNetherill:

babası wandayı yakalasa yoklayacak :D kapım açık diyor.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıİbrahim Kirdag:

ya sen kendini bitirdin o makina için fit gelme daha

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
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