Haberler

Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti

Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Kayserispor maçında attığı golle kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcu rekorunu Gheorghe Hagi ile eşitledi. Icardi, bu sezon ligde 10. golünü atarken toplamda 72 gole ulaştı.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Kayserispor maçında attığı golle sarı-kırmızılılardaki 72. golünü kaydetti ve Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcu rekorunu egale etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kayserispor ile oynarken, sarı-kırmızılıların 4. golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı. Müsabakanın 90+4. dakikasında kazanılan penaltıyı kullanan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-0 yaptı.

32 yaşındaki böylece bu sezon ligdeki 10. golünü kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol sevinci yaşayan Icardi, toplamdaki gol sayısını 11'e çıkardı.

Hagi'nin rekorunu egale etti

Mauro Icardi, Kayserispor maçında attığı golle sarı-kırmızılıların tarihine geçti. Icardi, bu golle birlikte Galatasaray'da 72. golüne ulaşırken, sarı-kırmızılıların Rumen efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcu rekorunu egale etti.

Karşılaşmaya yedek başlayan Mauro Icardi, 65. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik

Avrupa ülkesinin lideri iran'a saldırı için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

Ömrünün en unutulmaz hediyesini Tarkan'dan aldı
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto

Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü