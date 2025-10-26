Mauro Icardi Göztepe Maçında 6. Golünü Attı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Göztepe maçıyla birlikte bu sezon Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 6 yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Göztepe ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların 3. golü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'den geldi. Müsabakanın 66. dakikasında Gabreil Sara'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Victor Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Mateusz Lis'ten dönen topu kale önünde Icardi voleyle tamamladı ve skor 3-0 oldu.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki 6. gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya yedeklerde başlayan Mauro Icardi, 46. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL