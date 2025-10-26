Haberler

Mauro Icardi Göztepe Maçında 6. Golünü Attı

Mauro Icardi Göztepe Maçında 6. Golünü Attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Göztepe karşısında attığı golle bu sezon Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltti. Müsabakada 46. dakikada oyuna girdi ve takımının 3. golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Göztepe maçıyla birlikte bu sezon Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 6 yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Göztepe ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların 3. golü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'den geldi. Müsabakanın 66. dakikasında Gabreil Sara'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Victor Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Mateusz Lis'ten dönen topu kale önünde Icardi voleyle tamamladı ve skor 3-0 oldu.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki 6. gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya yedeklerde başlayan Mauro Icardi, 46. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Karadeniz'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tarlasını sürerken patlamamış top mermisi buldu

Tarlasını sürerken karşılaştığı manzara şok etti
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Neler yapıyorsun öyle Osimhen
İsrail'den Lübnan'ın iki noktasına İHA saldırısı

İsrail'den o ülkenin iki noktasına saldırı!
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Konyaspor, Gençlerbirliği'nin serisine son verdi

3 gol, 1 kırmızı! Dört maçlık yenilmezlik serileri sona erdi
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Galatasaray, Göztepe'yi geriden gelip devirdi

Galatasaray'a geri düşmek de fark etmedi! 3 golle 3 puan
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.