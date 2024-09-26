Mauro Icardi, Galatasaray Taraftarlarıyla 3'lü Çekti
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, maç sonrası taraftarlarının isteği üzerine sahanın ortasında 3'lü poz verdi.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, PAOK maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Yunan temsilcisi PAOK'u 3-1 mağlup etti. Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Kale arkasındaki tribüne karşı kol kola giren sarı-kırmızılılar, taraftarlarla beraber marşlar söyledi.
Ayrıca müsabakanın son dakikalarında gol atan Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, taraftarların isteğini kırmadı ve sahanın ortasında 3'lü çektirdi. - İSTANBUL