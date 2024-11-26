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Mauro Icardi'den inanılmaz rakam

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son bir ayda yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada inanılmaz bir görüntülenme rakamına ulaştı. Sakatlığı nedeniyle Arjantin'e giden ve Wanda Nara ile yaşadığı ilişki ile gündemden düşmeyen Icardi, son bir ayda Instagram'da 666 milyon görüntülenmeye ulaştı. 'Şeytanın rakamı' olarak gösterilen bu rakamı paylaşan Icardi, 'Şeytan'dan korkmayın, melek gibi davranandan korkun' ifadesini kullandı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son bir ayda yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada inanılmaz bir görüntülenme rakamına ulaştı.

666 MİLYON GÖRÜNTÜLENMEYE ULAŞTI

Sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'e giden ve Wanda Nara ile yaşadığı ilişki ile gündemden düşmeyen Mauro Icardi, son bir ayda sosyal medyada yakaladığı görüntülenme sayısıyla dikkat çekti.

Son olarak "Şeytan'dan korkmayın, melek gibi davranandan korkun" paylaşımı yapan Mauro Icardi, son bir ayda sosyal medya hesabı Instagram'da 666 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Wanda Nara ile ayrıldıktan sonra yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Arjantinli yıldız, sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti. 'Şeytanın rakamı' olarak gösterilen 666 görüntülenmeyi hesabından paylaşan ve şeytan Emoji'si kullanan Mauro Icardi, paylaşımının altına "Şeytan'dan korkmayın, melek gibi davranandan korkun" dedi.

Mauro Icardi'den inanılmaz rakam
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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