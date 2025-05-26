Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye '4' göndermesi

Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye '4' göndermesi
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Hatayspor karşısında 4-2'lik yenilgi alan Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Mersin Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe rakibine 4-2 mağlup oldu.

ICARDI'DEN FENERBAHÇE'YE '4' GÖNDERMESİ

Fenerbahçe'nin Hatayspor'da 4-2 yenilmesinin ardından Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yıldız oyuncu, bir aslanın güldüğü anın fotoğrafını paylaşırken, 4 tane futbol topu emojisi kullandı.

İşte Icardi'nin o paylaşımı;

Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye '4' göndermesi

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon sakatlıklarla boğuşan Mauro Icardi, Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 14 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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