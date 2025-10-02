Mauro Icardi Beşiktaş Derbilerinde Parlıyor!

Haberler

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş ile oynadığı 6 derbide 5 gol atarak takımın en etkili oyuncusu oldu. Takımın diğer golcüsü Victor Osimhen de derbilerde bir gol kaydetti.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş ile oynadığı 6 derbide fileleri 5 kez havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde Beşiktaş ile mücadelede edecek. Bu müsabakalarda hücumda sarı-kırmızılıların gol silahları Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen olacak.

Icardi, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 6 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırırken, takımın da en golcüsü olarak yer alıyor. Arjantinli futbolcu, ayrıca Rafa Silva ve Paul Onuachu ile birlikte ligde gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. Osimhen de ligde çıktığı 4 müsabakada 2 defa gol sevinci yaşarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol attı.

Beşiktaş'a karşı Icardi 5, Osimhen 1 gol attı

Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı bugüne kadar 6 müsabakada görev aldı. 32 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 5 gol attı. Victor Osimhen ise siyah-beyazlılarla oynadığı 2 derbide 1 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
